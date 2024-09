SZ-Serie „Herbstgemüse – regional, frisch und gesund“ Grüne Bohnen sind die Stars in der Küche

Ob sie die Haupt- oder die Nebenrolle spielen – grüne Bohnen sind in der Küche auf jeden Fall ein Star. Jetzt und bis in den späten Herbst sind die beliebten Hülsenfrüchte aus dem Freiland bei uns erhältlich. Sie eignen sich für viele Gerichte. Ein Klassiker im Saarland (und darüber hinaus) ist die Bibbelchesbohnesupp, ein Eintopf aus grünen Bohnen, Kartoffeln, Fleisch- oder Gemüsebrühe. Dazu passt frischer Zwetschgenkuchen oder auch eine deftige Mettwurst. In Norddeutschland wird gerne Bohnen, Birnen und Speck zubereitet. Und natürlich sind grüne Bohnen als Gemüse oder als Salat (Bohnen vorher kochen) eine leckere Beilage zu Fleisch oder Fisch oder eine gute Zutat für vegetarische Gerichte. Die Hülsenfrüchte sind sehr gesund, enthalten pflanzliches Eiweiß und wichtige Mineralstoffe wie Magnesium, Kalzium, Kalium und Eisen.