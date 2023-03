Interview Dr. Helmut Isringhaus „Der Politik fehlt der Mut zu Reformen“

ISRINGHAUS Wenn kleinere Krankenhäuser dem untersten Level zugeordnet werden, ist eine wohnortnahe Grundversorgung weiterhin flächendeckend garantiert. In Häusern dieser Stufe soll der Anteil der ambulanten Behandlungen deutlich ausgebaut werden. Dadurch müssen weniger Patienten stationär versorgt werden, was auch Personal und Kosten spart. Vor allem aber kann erreicht werden, dass Patienten in diesen intersektoralen Gesundheitszentren qualitativ besser versorgt werden als in einem schließungsgefährdeten konventionellen Krankenhaus.