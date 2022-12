Nach Corona-Zwangspause : Tausende Menschen im Saarland feiern Heiligmorgen – erste Bilanz der Polizei (mit Bildergalerie)

Saarbrücken/Saarlouis/Dillingen Party unter freiem Himmel an Heiligabend in Saarbrücken, Saarlouis und Dillingen: Tausende Menschen feiern im Saarland gemeinsam Weihnachten. Die Polizei mit einem ersten Überblick.

Nachdem die Corona-Pandemie den Feierfreudigen im Saarland die vergangenen beiden Jahre einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, versammelten sich am Heiligabend-Vormittag Tausende zur gemeinsamen Weihnachtsparty. Die Polizei zog bereits am Samstagmittag, 24. Dezember, eine vorläufige Bilanz.

Nach Schätzungen einer Sprecherin der Polizeiinspektion in Saarlouis kamen sowohl in der dortigen Innenstadt als auch in Dillingen zur Christmas-Fete im Gleisdreieck jeweils 1500 Menschen. „Insbesondere in Saarlouis kommen diese Besucherzahlen nicht mehr an die der Spitzenzeiten heran, als wir bis zu 10 000 Menschen zählten“, sagt sie.