24. Dezember 2022 : Öffnungszeiten an Heiligabend: So lange haben Supermärkte und Discounter im Saarland heute geöffnet

Alle Einkäufe zu Weihnachten sind erledigt, doch dann fällt Ihnen ein, dass Sie etwas vergessen haben? Einkaufen an Heiligabend: Ein Überblick über die Öffnungszeiten im Saarland.

Das Weihnachtsgeschäft markiert im Einzelhandel die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Nicht nur Einkauf-gestresste Kunden sehnen daher Heiligabend herbei, auch die Mitarbeiter im Einzelhandel werden auf den letzten Metern vor den Feiertagen zusätzlich gefordert. Dann wird es richtig voll in den Filialen, vor allem bei Supermärkten und Discountern. Denn in der Regel decken sich die meisten Kunden zwei Tage vor Heiligabend mit Lebensmitteln ein – so auch im Saarland.

Großer Kundenandrang kurz vor Heiligabend

Während der Corona-Pandemie haben einige Supermärkte und Discounter mit Blick auf den Endspurt vor Heiligabend an ihre Kunden appelliert, ihre Einkäufe auf die gesamten Öffnungszeiten und gegebenenfalls auf mehrere Tage zu verteilen. Groß war die Sorge vor einem zu großen Kundenandrang. Inzwischen sind die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Supermärkten und Discountern aufgehoben worden.

Wer an Heiligabend noch schnell etwas besorgen will, sollte die Feiertagsöffnungszeiten im Blick behalten, denn an Heiligabend und an Weihnachten sind die Geschäfte nicht wie üblich geöffnet. Obwohl der 24. Dezember im Saarland kein gesetzlicher Feiertag ist, gelten für die Ladenöffnungszeiten besondere Regeln. Heiligabend fällt 2022 auf einen Samstag.

Wie lange haben die Geschäfte an Heiligabend im Saarland geöffnet?

Heiligabend und Silvester sind laut Gesetzgeber Arbeitstage im Saarland. Lediglich der erste und zweite Weihnachtstag sind gesetzliche Feiertage. In diesem Jahr fällt der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Sonntag und der zweite Weihnachtsfeiertag auf einen Montag.

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens steht es den Geschäften zu, selbst über ihre Öffnungszeiten an Heiligabend zu bestimmen. Bundesweit müssen die Geschäfte spätestens um 14 Uhr geschlossen sein. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz ist es Geschäften an Heiligabend erlaubt, von 6.00 bis 14.00 Uhr geöffnet zu haben. Ein Ausnahme sind Bahnhöfe oder Flughäfen: Hier dürfen Supermärkte vielerorts bis 17 Uhr geöffnet bleiben.

Die Frage nach den genauen Öffnungszeiten in saarländischen Städten lässt sich nicht pauschal beantworten, da örtlich unterschiedliche Öffnungszeiten gelten können. Im manchen Geschäften darf auch der Filialleiter die Öffnungszeiten an Heiligabend bestimmen. Eine Übersicht der allgemeinen Öffnungszeiten am 24. Dezember 2022 von Globus, Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, und Co.:

Globus : 7.00 bis 14.00 Uhr

: 7.00 bis 14.00 Uhr Lidl : 7 bis 13.30/14.00 Uhr

: 7 bis 13.30/14.00 Uhr Aldi Süd : 7.00 bis 14.00 Uhr

: 7.00 bis 14.00 Uhr Penny : 7.00 bis 14.00 Uhr

: 7.00 bis 14.00 Uhr Netto : 7.00 bis 14.00 Uhr

: 7.00 bis 14.00 Uhr Edeka : 7.00 bis 14.00 Uhr, örtlich auch abweichend (Filialleiter dürfen die Öffnungszeiten selbst festlegen)

: 7.00 bis 14.00 Uhr, örtlich auch abweichend (Filialleiter dürfen die Öffnungszeiten selbst festlegen) Rewe : meistens zwischen 7.00 und 14.00 Uhr, örtlich auch abweichend (Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen)

: meistens zwischen 7.00 und 14.00 Uhr, örtlich auch abweichend (Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen) Kaufland: 7.00 bis 14.00 Uhr

Saarland: Haben Apotheken, Tankstellen und Drogerien an Heiligabend geöffnet?

Wer noch keine Weihnachtsgeschenke besorgt hat, kann dies im Saarland auch an Heiligabend tun. Die meisten Einzelhandelsgeschäfte im Saarland werden voraussichtlich bis um 14 Uhr geöffnet haben.

Einkaufszentrum : In Saarbrücken hat an Heiligabend die Europagalerie von 9.30 bis 14.00 Uhr und der Saar-Basar von 8.00 bis 14.00 Uhr geöffnet.

: In Saarbrücken hat an Heiligabend die von 9.30 bis 14.00 Uhr und der von 8.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. Apotheke : Ab 14.00 Uhr ausschließlich Notfalldienst an Heiligabend. Dienstbereitschaftsplan der Apotheken im Saarland.

: Ab 14.00 Uhr ausschließlich Notfalldienst an Heiligabend. Dienstbereitschaftsplan der Apotheken im Saarland. Drogerie : Auch für dm, Rossmann und Müller gelten an Heiligabend die Richtlinien bei den Öffnungszeiten von 6.00 bis 14.00 Uhr.

: Auch für dm, Rossmann und Müller gelten an Heiligabend die Richtlinien bei den Öffnungszeiten von 6.00 bis 14.00 Uhr. Tankstellen dürfen rund um die Uhr geöffnet haben, sind dazu aber nicht verpflichtet.

