Supermärkte, Discounter und Drogerien : Heiligabend im Saarland: So lange haben die Geschäfte geöffnet

Saarbrücken Das Weihnachtsfest rückt immer näher. Obwohl die meisten Weihnachtseinkäufe bereits erledigt sein sollten, fehlt an Heiligabend doch immer etwas. Ein Überblick über die Öffnungszeiten von Geschäften an Heiligabend im Saarland.

Von Klaudia Kendi-Prill

Vor Weihnachten herrscht in Supermärkten und Discountern immer rege Betriebsamkeit - schließlich ist der Dezember im Lebensmittelgeschäft der umsatzstärkste Monat. An Heiligabend und an Weihnachten sind die Geschäfte nicht wie üblich geöffnet. Wer an Heiligabend also noch schnell etwas besorgen will, sollte sich nicht allzu viel Zeit lassen. Ein Überblick über die Ladenöffnungszeiten im Saarland:

Heiligabend fällt in diesem Tag auf einen Freitag. Obwohl der 24. Dezember in Deutschland kein Feiertag ist, gelten für die Ladenöffnungszeiten besondere Regeln.

Haben die Geschäfte an Heiligabend im Saarland geöffnet?

Auch wenn viele Arbeitgeber ihren Angestellten an Heiligabend einen halben Tag frei geben, sind Silvester und Heiligabend keine gesetzlichen Feiertage. In Deutschland dürfen die Geschäfte an Heiligabend und Silvester also geöffnet sein, sofern der 24. Dezember auf einen Werktag fällt.

In diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Freitag, der erste Weihnachtsfeiertag auf einen Samstag und der zweite Weihnachtsfeiertag auf einen Sonntag.

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens steht es den Geschäften zu, selbst über ihre Öffnungszeiten an Heiligabend zu bestimmen. Bundesweit müssen die Geschäfte spätestens um 14 Uhr geschlossen sein. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz dürfen die Geschäfte an Heiligabend von 6 bis 14 Uhr geöffnet haben.

Lediglich in Bahnhöfen oder Flughäfen dürfen Supermärkte vielerorts bis 17 Uhr geöffnet bleiben.

Die Frage nach den genauen Öffnungszeiten in saarländischen Städten lässt sich nicht so leicht beantworten, da örtlich unterschiedliche Öffnungszeiten gelten können. Im manchen Geschäften darf auch der Filialleiter die Öffnungszeiten an Heiligabend bestimmen. Eine Übersicht der allgemeinen Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, Globus und Co.:

Aldi Süd: 7 bis 14 Uhr

Lidl: 7 bis 13.30/14 Uhr

Netto: 6.30 bis 14 Uhr

Edeka: 7 bis 13/14 Uhr (Filialleiter dürfen die Öffnungszeiten selbst festlegen)

Rewe: Für gewöhnlich zwischen 7 und 14 Uhr, örtlich auch von 6/6.30 bis 13 Uhr (Filialleiter können Öffnungszeiten selbst festlegen)

Penny: 7 bis 14 Uhr

Kaufland: 7 bis 14 Uhr

Real: 7 bis 14 Uhr

Globus: 7 bis 14 Uhr

Weihnachtsshopping im Saarland an Heiligabend bis 14 Uhr möglich

Wer noch keine Weihnachtsgeschenke besorgt hat, kann dies im Saarland auch an Heiligabend tun. Die meisten Einzelhandelsgeschäfte im Saarland werden bis um 14 Uhr geöffnet haben. In Saarbrücken haben die Europagalerie und der Saar-Basar bis jeweils 14 Uhr geöffnet. Für das Weihnachtsshopping gilt im Saarland die 2G-Regel. Für das Einkaufen in Supermärkten, Discountern, Apotheken, Tankstellen und Drogerien braucht man keinen Test und keinen Impfnachweis. Hier gilt lediglich die Maskenpflicht.

Saarland: Haben Apotheken, Tankstellen und Drogerien an Heiligabend geöffnet?

Muss die Apotheke keinen Notdienst leisten, muss sie an Heiligabend ebenfalls um 14 Uhr schließen. Auch für Drogerien wie dm, Rossmann und Müller gelten an Heiligabend die Richtlinien von 6 bis 14 Uhr. Tankstellen dürfen rund um die Uhr geöffnet haben, müssen es aber nicht.

