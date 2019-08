Neunkirchen : Gemaltes Denkmal ehrt Hüttenarbeiter

Das Hüttenarbeiter-Projekt in Neunkirchen startete der Streetart-Künstler Hendrik Beikirch am Freitag. Diese Montage zeigt, wie das Bild einmal aussehen soll. Foto: Hendrik Beikirch

Haushoch ist das Porträt des früheren Neunkircher Eisenwerkers Bodo Lutze, das in diesen Tagen an einer 15 Meter hohen Giebelwand in der Hüttenstadt entsteht. Am 23. August soll das Bild des heute 79-Jährigen fertig sein – unsere Montage zeigt, wie es mal aussehen soll.