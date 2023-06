Ärztemangel im Saarland Hausbesuche vor dem Aus? Ärzte kritisieren Honorierung

Können ältere oder bettlägerige Kranke bald nicht mehr von ihrem Arzt zu Hause behandelt werden? Im Nachbar-Bundesland Rheinland-Pfalz hat sich der Verband der Hausärzte mit einem dringenden Appell an die Politik gewandt und vor einem Aus der Hausbesuche gewarnt. Der Grund: Bei den rheinland-pfälzischen Nachbarn mangelt es in der Fläche an Hausärzten, und Ärzte erhalten für Hausbesuche nur so wenig Geld von den Krankenkassen, dass die Kosten nicht abgedeckt seien.