39 Tiere sichergestellt : Zoll entdeckt lebende Eidechsen in Postpaketen

Germersheim Zöllner haben in Speyer 39 lebende Kanareneidechsen beim Röntgen eines Postpakets aus Teneriffa entdeckt. Die Tiere steckten in Stoffsäcken.

Am Montag hat das Hauptzollamt in Speyer 39 lebende „Gallotia Kanareneidechsen“ in einem Paket aus Teneriffa gefunden. Die Tiere waren in darin eingenähten Stoffsäcken verpackt und übereinandergestapelt worden. Das Paket enthielt keinen Hinweis darauf, dass lebende Tiere darin transportiert worden sind, stattdessen stand „Souvenir“ darauf.