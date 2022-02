Jetzt auch im Saarland : Hasskommentare nach Todesschüssen auf Polizisten: Saarbrücker Staatsanwaltschaft ermittelt

Foto: dpa/Fabian Sommer

Exklusiv Saarbrücken Wegen hämischer und beleidigender Einträge in Internetforen zum gewaltsamen Tod zweier Polizisten in Kusel hat das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Dort hat sich die Zahl der Verdachtsfälle binnen weniger Tage schlagartig erhöht. Jetzt ist auch die Staatsanwaltschaft in Saarbrücken involviert.