Wortgefechte mit Philipp Amthor „Die Welt ist eine andere geworden“ – Anke Rehlinger kritisiert bei „Hart aber fair“ Bürgergeld-Pläne der CDU

Vor allem an Amthor arbeitete Rehlinger sich bei „Hart aber fair“ ab. Beide Politiker schossen auch mit schnippischen Bemerkungen auf den jeweils anderen. „Die Opposition ist ja vielleicht bald wieder Regierung, dann geht es im Land auch wieder besser voran“, sagte Amthor; Rehlinger entgegnete: „Na, hoffentlich nicht – bei dem, was Sie sich vorgenommen haben!“ Sie warf Amthor vor, „Sozialstaat nach Kassenlage machen“ zu wollen, er warf ihr seinerseits vor, „Sozialstaat nach Schlaraffenland machen“ zu wollen. So ging es eine Weile hin und her.