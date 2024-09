Klage gegen Rodung geplant Saarbrücker Bürgerinitiative „Hanni bleibt“ lädt Politik zu Waldspaziergang ein – doch nur eine Fraktion nimmt teil

Zurück zu den Wald-Spaziergängern: Nach ein paar einführenden Worten setzt sich die Gruppe in Bewegung. Man unterhält sich. Da ist die junge Förderlehrerin, die erst vor kurzem nach Saarbrücken gezogen ist und noch niemanden kennt. Beate Garmer, Gartenbaulehrerin am Saarbrücker Ludwigsgymnasium, schildert, wie unangenehm es in der Schule ist, seitdem die Bäume auf dem Schulhof gefällt und die Fläche asphaltiert wurde. „Die Hitzeentwicklung ist enorm.“ Zu den ältesten Fußgängern gehören Rosmarie und Jürgen Düpre. „Wir wohnen auf dem Scheidter Berg.“ Als dreifache Eltern und fünffache Großeltern sehen es die zwei als ihre Verpflichtung an, gegen die Vernichtung von Wald zu kämpfen – der eben nicht auf einem Acker mal eben „ausgeglichen“ werden kann. Es dauert Jahrhunderte, bis sich das Ökosystem Wald mit all seinen Qualitäten entwickelt. „Es tut in der Seele weh“, bei dieser sinnlosen Vernichtung zuschauen zu müssen.