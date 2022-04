Aktuelle Umfrage : Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt Smartphones auf der Toilette: Eine Umfrage zeigt, was sie dort damit tun

Mehr als die Hälfte der Deutschen nutzt Smartphones auf der Toilette: Eine Umfrage zeigt, was sie dort damit tun

Für viele Menschen ist das Handy aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Nun hat eine neue Umfrage ergeben, dass mehr als die Hälfte der Deutschen ihr Smartphone mit auf die Toilette nimmt. Was sie dort machen und was ein Experte rät.

Viele Deutschen gehen häufig nicht alleine auf die Toilette. Immer mit dabei: ihr Handy. Das hat eine Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN ergeben. Demnach nehmen 55 Prozent der Deutschen ihr Smartphone mit aufs Klo. „Auch wenn der Prozentsatz in Deutschland unter allen Ländern am niedrigsten ist, sehen wir an den Ergebnissen, dass die Deutschen ziemlich abhängig von ihren Handys sind”, sagt Daniel Markuson, Experte für digitale Privatsphäre des VPN-Anbieters NordVPN.