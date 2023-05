Diese Praxen gibt es im Saarland Hilfe bei Verbrennung oder Bruch – wie und wann Handtherapie helfen kann

Bei Arbeitsunfällen wird am häufigsten die Hand verletzt, das Gleiche gilt bei Sportverletzungen. Schäden an der Hand treten auch bei Stürzen im Alltag sowie bei der Haus- und Gartenarbeit auf. Besonders beanspruchte Hände, was in vielen Handwerksberufen der Fall ist, sind anfällig für Arthrose. Auch mit zunehmendem Alter nutzt sich der Knorpel in Fingern und Händen ab. Von entzündlichem Gelenkrheuma sind fast immer auch die Hände betroffen.