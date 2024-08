Serie Ich habe einen Traum Quartiersmanagerin in Malstatt: „Mein Job ist ein Traum, der sich aus Versehen erfüllt hat“

„Mein Traum? Ich möchte auf mein Leben zurückblicken und spannende Geschichten erzählen können“, sagt Hana Jelassi. Spannend und „von außen betrachtet abenteuerlich“ ist auch ihr Berufsweg, sagt die 43-Jährige in ihrem Quartiersbüro der Diakonie Saar im Saarbrücker Stadtteil Malstatt. Rückblickend sei es genau so gekommen, wie es kommen musste. Als Kind wollte sie immer etwas Kreatives machen, wegen eines Nebenjobs im Altenheim entscheidet sie sich nach der Schule aber für die Pflegeausbildung. „Die Pflege ist toll, aber ich glaube, dass die Situation dort immer schwieriger wird.“ Mitte 20 fängt sie deshalb ein Architekturstudium an, schließt es mit dem Master ab. Aber auch ein klassisches Architektenbüro sei für sie nicht in Frage gekommen. Also ging sie erst einmal zurück in die Pflege. „Das hat sich wie ein Rückschritt angefühlt.“ Nach einer Initiativbewerbung bei der Diakonie Saar auf eine Stelle, die es eigentlich noch gar nicht gab, wird ein Förderprogramm ausgeschrieben, das Soziales mit Städtebau verbinden sollte. Jetzt vermittelt sie als „Quartiersmanagerin“ zwischen Vorgaben der Stadt und Bedürfnissen der Bürger in Malstatt. „Mein Job ist ein Traum, der sich aus Versehen erfüllt hat“, sagt Jelassi heute. „Ich fühle mich total angekommen“ – das heiße aber nicht, dass sie deshalb schon fertig geträumt hat. Was ihr Weg sie gelehrt hat: „Man sollte auf die Dinge schauen, die uns Menschen verbinden, anstatt auf die, die uns unterscheiden.“