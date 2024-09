Partys und Veranstaltungen am 31. Oktober Halloween 2024 im Saarland: Hier steigen die besten Partys

In St. Wendel öffnen sich am 31. Oktober die Türen zur Unterwelt. Passend zum Einsetzen der Dunkelheit herrscht ab 17 Uhr Ausnahmezustand zwischen Rathaus und Saalbau: Nebelschwaden steigen auf, unheimliches Gelächter schallt durch die dunklen Gassen und schlurfende Schritte kommen langsam näher. „Skurrile Kreaturen, fiese Monster, Hexen, Zombies, Untote, Vampire, Geister und andere Geschöpfe der Finsternis ergreifen die Macht und treiben ihr Unwesen – die Innenstadt verwandelt sich in Frankensteins Reich“, kündigen die Veranstalter an. Drei Bühnen, am Fruchtmarkt, am Wendelinusbrunnen und an der Stadtmauer, sorgen dabei für verschiedenste Unterhaltung.