Partys und Veranstaltungen am 31. Oktober Halloween 2023 im Saarland: Hier kann am besten gefeiert werden

Ganz so groß wie in Amerika wird Halloween hierzulande noch nicht gefeiert. Doch auch im Saarland zieht es Gruselfans in der Nacht vor Allerheiligen kostümiert zu vielen Veranstaltungen. Ob in der Geisterstadt St. Wendel, im Deutsch-Französischen Garten (DFG) in Saarbrücken oder in den Clubs der Region – Halloween wird in der Region auf unterschiedliche Weise mit zahlreichen Veranstaltungen und Partys gefeiert. Wo das am besten geht haben wir zusammengetragen.