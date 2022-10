Grußel-Veranstaltungen im Überblick : Halloween 2022: Das sind die besten Partys im Saarland

Im Erlebnisbergwerk Velsen feiert Halloween jedes Jahr mit Grusel-Show — so wie hier im Jahr 2019. Im Stollen sind verschiedene Darsteller unterwegs, um Kinder zu erschrecken. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Blieskastel/Zweibrücken Gruselfans wird im Saarland auch in diesem Jahr wieder einiges geboten. Zahlreiche Veranstalter laden an Halloween Freunde der Gruselnacht zu schaurigen Partys. Wir haben besonders spannende Events zusammengestellt.

Den Anfang bei den Grusel-Festen zu Halloween macht der Archäologiepark Römische Villa Borg. Bereits am Freitag, 28. Oktober, lädt das Freilichtmuseum zum „Kinder-Samhain“. Das Fest gilt als Vorläufer von Halloween. Nach der Vorführung eines Kino-Films um 14 Uhr werden um 16 Uhr gemeinsam Kürbisse geschnitzt. Eine Anmeldung ist bis zum 25. Oktober erforderlich. Weitere Infos unter www.villa-borg.de

Ebenfalls schon am Freitag, 28. Oktober, startet um 21 Uhr im Rahmen der Reihe „Varieté Suprise Nuit“ ein Halloween-Special im mondänen Festsaal der Theaterbühne „Zum Hirsch“ in Saarbrücken. Die Besucher erwartet eine vielseitige Show mit Magie, Artistik, Gesang, Tanz, Burlesque, Comedy und einer Live-Showband. Karten und weitere Infos unter www.bakerstreet.de

Unter dem Motto „Don’t be afraid of the Dark“ (zu deutsch: „Keine Angst vor der Dunkelheit“) lädt die Saarbrücker Garage am Montag, 31. Oktober, ab 21 Uhr zur Halloween-Party. Es gibt Welcome-Shots und eine Cocktail-Theke. Weitere Infos: www.garage-sb.de

Am gleichen Tag wird auch im Silodom am Saarbrücker Osthafen Halloween gefeiert. Beginn ist um 23 Uhr. Weiter Infos unter: www.facebook.com/silodom.sb/

Feuershow und Kürbissuche

Im Erlebnisbergwerk Velsen wird am Montag, 31. Oktober, wieder Halloween gefeiert. Dazu wird das Bergwerk gruselig beleuchtet und beschallt. Die Besucher erhalten eine Taschenlampe, um sich durch etliche Kreaturen des Grauens einen Weg durch das Bergwerk zu bahnen. Zudem wird die Gruppe „Sidera Fire“ eine Feuershow präsentieren. Kinder dürfen das Gelände nur in Begleitung Erwachsener betreten. Einlass ist von 16 bis 20 Uhr. Tickets gibt es nur Online und im Vorverkauf. Ein Zutritt zum Gelände ohne Ticket ist nicht möglich. Weiter Infos unter www.erlebnisbergwerkvelsen.de

Über eine ganze Woche wird auf dem Baumwipfelpfad Saarschleife täglich eine Kürbissuche angeboten. „Wer findet Hokkaido und Co.?“ lautet das das diesjährige Motto. Der Pfad ist jeden Tag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr begehbar. Jeder, der sich zu den regulären Eintrittspreisen eine Teilnahmekarte am Eingang abholt, kann die verteilten Kürbisse suchen und zählen.

Zudem hat der Baumwipfelpfad Saarschleife am Sonntag, 31. Oktober, 17 bis 19 Uhr, eine Halloweenführung unter dem Motto „Finster Nacht und Hexenwerk“ im Programm. Ein kundiger Waldführer unterrichtet die Besucher über die Themen Aberglaube, Horoskope, Hexen und Waldgeister. Weitere Infos: www.baumwipfelpfade.de/saarschleife

Ebenfalls am Montag, 31. Oktober, werden auf dem Schaumbergplateau am Schaumberg in der Gemeinde Tholey Kürbisse zu leuchtenden Gesichtern geschnitzt. Eingeladen sind Kinder bis 10 Jahre. Eine Anmeldung ist erforderlich bis Mittwoch, 19. Oktober, telefonisch unter 06853 508 66. Die Teilnahme kostet fünf Euro.

Horror-Modenschau und begehbare Geisterbahn

Auf dem Schlossplatz in Zweibrücken werden am Montag, 31. Oktober, Kinder (bis maximal 16 Jahre) um 16 Uhr zu einer Grusel-Modenschau eingeladen. Vor der Schlosskulisse können die kleinen Monster, Hexen und Geister ihre Halloween-Kostüme, die zur Teilnahme erforderlich sind, den wohlwollenden Augen der Gruseljury präsentieren. Gesucht wird der „Halloween-Superstar für das Jahr 2022“. Parallel findet auf dem Hallplatz ab circa 18.15 Uhr ein Halloween-Spektakel statt. Unter anderem soll dabei der Hallplatz-Brunnen „Feuer spucken“.