Der Dichter Hafez : Hafez kannte mit acht Jahren den Koran auswendig

Saarbrücken/Paris Hafis (oder Hafez nach persischer Schreibweise), mit vollem Namen Khajeh Shams-ed-Din Mohammad Hafez-e Shirazi, wurde um 1326 in Schiraz geboren. Er gilt als größter Lyriker persischer Sprache und wurde schon zu Lebzeiten hoch geachtet.

Bekannt wurde seine Dichtung in Europa durch die Übersetzung des Orientalisten Joseph von Hammer-Purgstall unter dem Titel „Der Diwan“ (auf Deutsch: Sammlung) von Mohammed Schemsed-din Hafez (1812/1813). Von dieser Übersetzung wurde Goethe zu seiner Gedichtsammlung West-östlicher Divan inspiriert. Hafez starb um 1390 in Schiraz, wo er in den Musalla-Gärten begraben ist. Bereits als Kind beschäftigte er sich mit persischer und arabischer Poesie und mit ausführlichen Koranstudien. Da er schon als Achtjähriger den Koran auswendig kannte, erhielt er den Namen Hafis (jener, der den Koran auswendig kann). Über sein Privatleben ist wenig überliefert.