Saarlouis klimafreundliche Idee lässt andere Städte nachziehen : Kommen die Hausbäume jetzt auch nach Saarbrücken?

Die Stadt Saarbrücken denkt über Baumanpflanzungen in der Innenstadt nach. Die Stadt soll dadurch grüner und kühler werden. Foto: dpa-tmn/Britta Pedersen

Saarbrücken In Saarlouis sorgen die „Hausbäume" für Aufsehen – diese werden von der Kreisstadt an Bürger verschenkt, sogar die Tagesthemen berichteten. Andere Kommunen wollen diese Idee aufgreifen. Wie sieht es in der Landeshauptstadt aus?