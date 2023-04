Königsklasse der Gastronomie „Guide Michelin“ wird heute vorgestellt – Sterne-Vergabe im Saarland mit Spannung erwartet

Im vergangenen Jahr waren 327 Restaurants mit mindestens einem Stern des „Guide Michelin“ ausgezeichnet worden. Drei Sterne sind die Krönung. Das erreichten im vergangenen Jahr nur neun Restaurants, darunter auch eins im Saarland, nämlich Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl. Die meisten Spitzenrestaurants in Deutschland gibt es traditionell im Süden und Südwesten, darunter die langjährigen Drei-Sterne-Restaurants „Bareiss“ und „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn im Schwarzwald.