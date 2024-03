Midi in St. Ingbert ausgezeichnet Jetzt spricht der neue Saar-Sternekoch: „So früh hatte ich mit dem Michelin-Stern nicht gerechnet“

Michelin-Sterneverleihung in der Handelskammer Hamburg. Der Restaurantführer Deutschland 2024 wird vorgestellt. Der Saal ist voll, Sterneköche aus ganz Deutschland sind da, auch die ganz Großen. Ein Küchenchef aus dem Saarland ist zum ersten Mal dabei. Am Morgen danach rufen wir ihn an. „Ich bin noch in Hamburg, es war mega. Total aufregend, man wartet und wartet, bis man dann endlich Gewissheit hat“, berichtet er. Er habe es zwar geahnt und gehofft, „aber zu 100 Prozent weiß man es nicht“, sagt Peter Wirbel, der neue Sternekoch vom Restaurant midi in St. Ingbert-Rohrbach.