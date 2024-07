Guide Michelin „Nicht für möglich gehalten“ – junges Saar-Restaurant begeistert Gourmet-Experten

Doch auf diesem Erfolg will sich Martin Stopp nicht ausruhen. Da das Tao ein Pop-up-Restaurant ist, also ein vorübergehendes Restaurant, das für einen begrenzten Zeitraum an einem bestimmten Ort betrieben wird, richtet sich sein Blick auf sein nächstes ambitioniertes Projekt: das Atama in St. Ingbert. Die Villa Almarin wird derzeit umgebaut, um das Fine-Dining-Restaurant Atama mit Restaurant, Bar und Terrassen zu beherbergen. „Die Umbauarbeiten haben Anfang April begonnen“, so Stopp. Die Eröffnung ist für Ende des Jahres geplant.