Klassisch-französische Küche Guide Michelin empfiehlt acht neue Restaurants – auch das Saarland ist vertreten

Dort lässt sich, so die Website des Guide Michelin, „auf einem herrschaftlichen historischen Anwesen bei aufmerksamem Service klassisch-französische Küche genießen“. Die Rede ist vom Restaurant Le Schloss Halberg in Saarbrücken, dass seine Heimat in einem Seitenflügel des zwischen 1877 und 1880 erbauten neogotischen Schlosses Halberg gefunden hat. Die Ortslage scheint den Inspektoren des Guide Michelin positiv aufgefallen zu sein. „Die Terrasse mit Blick auf das parkähnliche Grundstück im Sommer“ wird auf der Website des Gastroführers ausdrücklich gelobt.