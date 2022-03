Alle Infos zur Sternenvergabe : „Guide Michelin“ 2022: Die Spannung steigt – wer bekommt einen Stern im Saarland, wer verliert ihn?

So sieht ein Gericht in Victor's Fine Dining aus. Foto: eingeschränkt - siehe Nutzungsb/Victor’s/Lukas Kirchgasser

In saarländischen Gourmetküchen steigt die Nervosität, denn heute wird die neue Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ veröffentlicht. Die Gewinner werden in einer Preisverleihung ausgezeichnet. Alle Infos zur Sternenvergabe und den diesjährigen Sonderpreisen.

Der „Guide Michelin“ kürt jedes Jahr die besten Restaurants in der Spitzengastronomie. Wenn es nach den Autoren des Restaurantführers geht, bedeutet ein Michelin-Stern: „Eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert“. Zwei Sterne: „Eine Spitzenküche - einen Umweg wert“. Drei Sterne: „Eine einzigartige Küche - eine Reise wert“. Doch wie werden die Sterne eigentlich vergeben?

Wie bekommt ein Restaurant einen Michelin-Stern?

Die Inspektoren des Guide Michelin kommen mehrfach unangekündigt in ausgewählten Restaurants vorbei und probieren die Menüs. Sie haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe, sind fest angestellt, zahlen für die Gerichte und bewerten sie nach einheitlichen Maßstäben. In einigen Fällen geben sie sich nach dem Testessen zu erkennen, sprechen mit dem Koch und inspizieren die Küche. Bewertet werden die Qualität der Produkte, der Geschmack, die fachgerechte Zubereitung, das Preis-Leistungs-Verhältnis, die gleichbleibende Qualität und die persönliche Note.

„Die deutschen Restaurants stellen sich nun seit knapp zwei Jahren der Herausforderung der Pandemie mit beeindruckendem Einsatz, der unseren größten Respekt und Anerkennung verdient“, sagte Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des „Guide Michelin“. Es sei ein besonders Anliegen, genau dieser Leistung gerecht zu werden. „Daher haben unsere Inspektoren auch in diesem Jahr eine sorgfältig recherchierte Auswahl an Restaurants zusammengestellt, deren gastronomisches Können sie sehr beeindruckte.“

Guide Michelin 2022: Wann und wo findet die Preisverleihung statt?

Am 9. März, von 12 bis 13 Uhr, werden die diesjährigen Michelin-Sterne bekannt gegeben. Nachdem die Verleihung coronabedingt zwei Jahre in Folge ausschließlich digital veranstaltet wurde, findet sie im kleinen Kreis wieder live statt. Die Gewinner werden in der Handelskammer Hamburg ausgezeichnet. Interessierte können die Sterneverleihung hier im Livestream mitverfolgen.

Michelin kündigte zudem an, in diesem Jahr zwei Sonderpreise einzuführen. Und zwar den „New Opening Award“ für die besten Neueröffnungen und den „Chef Mentor Award“, mit dem ein besonderes Engagement für den Nachwuchs gewürdigt werden soll.

Guide Michelin 2022: Wer bekommt einen Stern, wer verliert ihn?

Wer einen begehrten Stern bekommt und wer einen verliert, darüber herrscht bei „Guide Michelin“ absolutes Stillschweigen. Im Jahr 2021 listete der Restaurantführer insgesamt 310 Sterne-Restaurants auf, darunter ein neues Drei-Sterne-Restaurant, drei neue Zwei-Sterne-Restaurants und 25 neue Restaurants mit einem Stern.

Unter den zehn Drei-Sterne-Restaurants handelte es sich bei dem „Neuling“ eigentlich um ein Comeback: Das Restaurant „temporaire - Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn. Denn 2020 war die ursprüngliche mit drei Sternen ausgezeichnete „Schwarzwaldstube“ bei einem Brand zerstört worden.

Guide Michelin: Restaurant in Saarbrücken bekam 2021 einen Stern, ein anderes verlor ihn

Die drei Restaurants, die vergangenes Jahr einen zweiten Stern ergattern konnten, waren das „Esplanade“ in Saarbrücken sowie das „Goldberg“ in Fellbach sowie das „Ösch Noir“ in Donaueschingen (beide Baden-Württemberg). Nur einen Steinwurf vom „Esplanade“ in Saarbrücken entfernt, büßte Klaus Erforts Gästehaus in Saarbrücken einen seiner drei Sterne ein.

„Es kann nicht immer nur bergauf gehen“, sagt Erfort dazu, „Bayern gewinnt auch nicht jedes Jahr die Champions League. Und ich muss ja nicht mit drei Sternen ins Grab gehen.“ Was die Gründe waren? „Irgendwann wird man schon etwas müde. Man kann nicht immer nur rennen.“ Nach fast 30 Jahren Vollgas mit Stern, den Allerersten bekam er schon mit Anfang 20 als Chef de Cuisine der „Orangerie“ im Parkhotel Gengenbach in Völklingen, der erste Stern für das eigene Restaurant folgte mit 30, habe er sich Auszeiten genommen, habe das Leben etwas mehr genossen. Er sei selbstkritisch genug, das offen zuzugeben, „klar“.

Sternekoch aus Saarbrücken will dritten Stern wiederhaben

Den dritten Stern will er jetzt jedoch wiederhaben: „Es ist nicht so, dass wir uns komplett darauf versteifen und nur noch im Tunnel sind, aber es gibt einen Weg zurück“, so der Gourmetkoch.

Guide Michelin: Welche Sternerestaurants gibt es im Saarland?

Das Saarland gilt als eine Feinschmeckerregion. So findet sich eines der zehn 3-Sterne-Restaurants Deutschlands im Saarland.

3-Sterne-Restaurant im Saarland

Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl

2-Sterne-Restaurants im Saarland

Esplanade in Saarbrücken

Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken

1-Stern-Restaurants im Saarland

Louis Restaurant in Saarlouis

Landwerk in Wallerfangen

Hämmerle 's Restaurant-Barrique in Blieskastel

Blieskastel Kunz in St. Wendel

Einen besonderen Stern erhielt das Restaurantteam im Landhotel Saarschleife in Mettlach-Orscholz um Küchenchef Christian Münch-Buchna. Der Guide Michelin prämierte den Familienbetrieb 2021 erstmals mit dem grünen Stern. Der Grüne Stern wird seit 2020 von dem Restaurantführer verliehen. Die neue Sternekategorie zeichnet Gastronomiebetriebe aus, die durch ein besonderes Nachhaltigkeitsengagement und beispielhaftes Natur- und Umweltbewusstsein glänzen.

Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine zunehmend größere Rolle. So waren im Guide des Jahres 2021 bereits 53 Restaurants mit einem grünen Stern ausgezeichnet - 2020 waren es lediglich 18.

