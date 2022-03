Weiterer Stern für Restaurant in Saarlouis : Guide Michelin 2022: Alle aktuellen Sterne-Restaurants im Saarland im Überblick

Foto: dpa/Oliver Dietze 8 Bilder Diese Sterneköche gibt es im Saarland

Am Mittwoch, 9. März, hat das Warten endlich ein Ende. In Hamburg werden die diesjährigen Michelin-Sterne bekannt gegeben. Wer hat im Saarland einen Stern bekommen, wer hat welche verloren? Ein Überblick:

Trotz und wohl auch wegen der Corona-Krise haben sich im vergangenen Jahr so viele Spitzenköchinnen und -köche einen Michelin-Stern für ihr Restaurant erkocht wie nie zuvor. So sind im neuen Restaurantführer „Guide Michelin“ erstmals 327 Restaurants mit den begehrten Sternen ausgezeichnet worden, wie Michelin am Mittwoch in Hamburg bekannt gab. Im vergangenen Jahr lag die Zahl noch bei 310 Restaurants.

Um 12 Uhr wurden die diesjährigen Michelin-Sterne in der Handelskammer Hamburg bekannt gegeben. Die Gewinner der neuen Sterne wurden im kleinen Kreis ausgezeichnet.

Lesen Sie auch Alle Infos zur Sternenvergabe : Guide Michelin 2022: Restaurant in Saarlouis darf sich über zweiten Stern freuen

Erneut wurden grüne Sterne als Sonderpreis für Nachhaltigkeit in der Küche und auf den Tellern vergeben. Im „Guide Michelin“ 2021 standen bereits 50 Restaurants auf dieser Liste, jetzt sind es 61. Das Landhotel Saarschleife-Landküche im Kaminzimmer darf sich auch 2022 über einen grünen Stern für eine besonders nachhaltige Küche freuen.

Der Guide Michelin vergab in diesem Jahr zwei Awards: für den „Mentor Chef“ und das „New Opening of the Year“. Zum „Mentor Chef“ wurde Johannes King vom Söl'ring Hof auf Sylt ernannt. Der ehemalige Patron des Zwei-Sterne-Restaurants in Rantum hat die Restaurantleitung inzwischen an seinen Küchenchef Jan-Philipp Berner übergeben. Im Laufe der Jahre hat King zahlreichen Köchen und Köchinnen sein Fachwissen und Können vermittelt und so an die nächste Generation in den Restaurantküchen weitergegeben.

Lesen Sie auch Bewegung in der Gastro-Szene : Neues Sternenbild über Saarlands Küchenhimmel

Die Auszeichnung „New Opening of the Year“ geht an das Münchner Restaurant-Ensemble Tantris und Tantris DNA in München. Das als echte Kultadresse bekannt gewordene Restaurant vereint nach seiner Wiedereröffnung nun das Tantris, das gleich mit zwei Michelin Sternen ausgezeichnet wird, und das Tantris DNA, das ebenfalls einen neuen Stern trägt.

Guide Michelin: Restaurant im Saarland erhält zweiten Stern

Das Saarland hat einen weiteren Zwei-Sternekoch: Martin Stopp, Küchenchef im Restaurant Louis im Hotel La Maison Saarlouis, wurde in Hamburg bei der Michelin-Gala ausgezeichnet. „Ich bin unglaublich stolz auf mein Team“, sagte Martin Stopp sichtlich gerührt auf der Bühne. „Wir wollen jeden Tag unsere Gäste glücklich machen“, es sei aber auch wichtig, dass die Arbeit Spaß mache. Ein großes Dankeschön sprach Stopp seinem Chef Günter Wagner aus, dem Inhaber des La Maison, „er lässt uns freie Hand“, begleite und unterstütze das Team.

Alle anderen saarländischen Küchenchefs konnten ihre Auszeichnungen auch in diesen schwierigen Zeiten behaupten. Christian Bau von Victor’s Fine Dining by Christian Bau auf Schloss Berg in Perl-Nennig, gehört mit drei Sternen weiter zur absoluten Spitze in Deutschland. Je zwei Sterne leuchten über dem Gästehaus Klaus Erfort und dem Restaurant Esplanade in Saarbrücken. Je ein Stern schmücken weiterhin die Restaurants von Alexander Kunz in Bliesen, Cliff Hämmerle in Blieskastel-Webenheim und Marc Pink im Landwerk in Wallerfangen.

Deutschland hat jetzt außerdem einen weiteren Drei-Sterne-Koch: Thomas Schanz vom Restaurant Schanz in Piesport an der Mosel

Guide Michelin 2022: Die Sternerestaurants im Saarland im Überblick

Das kleinste Bundesland gilt als eine Feinschmeckerregion. So findet sich eines der neun 3-Sterne-Restaurants Deutschlands im Saarland. Im einwohnerstärksten Bundesland Nordrhein-Westfalen gibt es kein Restaurant der absoluten Weltspitze mit drei Sternen mehr. Der langjährige und zuletzt einzige Träger dieser Auszeichnung in NRW, das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach, wurde in der neuen Ausgabe des Restaurantführers Guide Michelin 2022 auf zwei Sterne heruntergestuft

3-Sterne-Restaurant im Saarland

Victor's Fine Dining by Christian Bau in Perl

2-Sterne-Restaurants im Saarland

Esplanade in Saarbrücken

Gästehaus Klaus Erfort in Saarbrücken

Louis Restaurant in Saarlouis

1-Stern-Restaurants im Saarland

Landwerk in Wallerfangen

Hämmerle's Restaurant-Barrique in Blieskastel

Kunz in St. Wendel

Was bedeuten die Sterne des Guide Michelin?

Wenn es nach den Autoren des Restaurantführers geht, bedeutet ein Michelin-Stern: „Eine Küche voller Finesse - einen Stopp wert“. Zwei Sterne: „Eine Spitzenküche - einen Umweg wert“. Drei Sterne: „Eine einzigartige Küche - eine Reise wert“.

Wie bekommt ein Restaurant einen Michelin-Stern?

Die Inspektoren des Guide Michelin besuchen mehrfach unangekündigt ausgewählte Restaurants und probieren die Gourmetmenüs. Sie haben eine Ausbildung im Hotel- und Gaststättengewerbe, sind fest angestellt, zahlen selbst für die Gerichte und bewerten sie nach einheitlichen Maßstäben.

Foto: eingeschränkt - siehe Nutzungsb/Victor’s/Lukas Kirchgasser