Regionaler Leitartikel : Nicht frustrieren, sondern informieren

Saarbrücken Die Grundsteuerklärung in digitaler Form war und ist für viele Bürgerinnen und Bürger eine Herausforderung. Für die erfolgreiche Digitalisierung der Verwaltung wird es darauf ankommen, Menschen von ihrem Nutzen zu überzeugen und sprachliche wie technische Hürden endlich abzubauen.

Wer zu spät kommt – den bestraft das Finanzamt erst mal nicht. Und das ist auch richtig so. Denn die Grundsteuererklärung, die Bürgerinnen und Bürgern digital aufgedrückt wurde, ohne das groß zu erklären, ist in vielen Fällen wirklich etwas für Fortgeschrittene, die sich im besten Fall bereits gut auskennen im Online-Finanzamt Elster mit seinen vielen toten Fluren, versperrten Durchgängen, Labyrinth-artigen Erklärungen und frustrierenden Umleitungen. Mal schnell die Grundsteuererklärung machen mit den zugeschickten Angaben von der Finanzverwaltung – das war in den allermeisten Fällen nicht möglich. Ich würde mal behaupten, nicht mal für „digital natives“.