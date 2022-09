Tipps & Tricks : Grundsteuer im Saarland: Erklärung einfach selbst machen – Schritt für Schritt (mit Bildern)

Alle Eigenheimbesitzer müssen den Finanzbehörden in diesem Jahr Angaben zur Ermittlung der Grundsteuer liefern. Allein im Saarland werden fast 600000 Steuererklärungen erwartet. Foto: dpa/Patrick Pleul

Saarbrücken Bodenrichtwert, Gemarkung und viele andere Fachbegriffe: Die Grundsteuererklärung, zu der seit kurzem alle Eigentümer verpflichtet sind, macht vielen Saarländern Sorgen. Hier erklären wir, welche Daten und Fakten man genau braucht. Ein Selbstversuch beim Thema Grundsteuer, Schritt für Schritt.

Das Wichtigste zuerst: Weißwein oder Weizenbier? Es ist Sonntag, 21.32 Uhr. Ich entscheide mich für Weizenbier. Alkoholfrei – man weiß ja nie, was in den nächsten Minuten (oder Stunden??) alles von einem abverlangt wird. Nüchtern betrachtet scheinen die Anforderungen nicht exorbitant. Das müsste zu machen sein. Auch wenn „Grundsteuererklärung“ zu einem Reizwort geworden ist. Vielen Saarländern macht die im Schreiben vom Finanzamt geforderte „Erklärungsabgabe“ Sorgen. Viele sind verunsichert, was sie jetzt tun müssen. Fakt ist: Alle Grundstückseigentümer im Land sind verpflichtet, bis zum 31. Oktober Daten zu liefern, in aller Regel in digitaler Form. Erwartet werden rund 580 000 Steuererklärungen.

Hier kann die Grundsteuererklärung abgegeben werden

Aber welche Daten genau? In diesem Artikel wollen wir alle Fragen dazu beantworten, Schritt für Schritt. In einem Selbstversuch haben wir dafür den „Grundsteuerlotsen“ ausprobiert, auf www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de. Er ist für Standardfälle gedacht: Ein- und Zweifamilienhäuser, Eigentumswohnungen, unbebaute Grundstücke. Für die meisten Saarländer müsste es ausreichend sein, hier ihre Angaben zu machen. Alle anderen sind auf die Steuer-Plattform „Elster“ angewiesen, die am Montag aufgrund hoher Zugriffszahlen zeitweise Probleme meldete.

Beim „Grundsteuerlotsen“ gibt es am Sonntagabend zunächst keine Probleme. Das Versprechen: Auch Menschen, die wenig Erfahrung mit Steuererklärungen haben, sollen sich hier zurechtfinden. Menschen wie ich. „Schnell, unkompliziert, kostenlos“ soll die Erklärung möglich sein, so begrüßt mich die Internetseite. Dann mal los!

Es wird empfohlen, das Infoschreiben zur Hand zu haben, das mir mein Finanzamt geschickt hat. Dort steht unter anderem der Bodenrichtwert. Auch der Kaufvertrag könnte nützlich werden, heißt es. Ich habe beides auf dem Schreibtisch liegen, dazu Bankunterlagen und einen Grundbuchauszug.

Diese Hindernisse sollte man vor der Grundsteuererklärung kennen

Zwei Rückschläge stören die Anfangseuphorie. Zwar kann ich Erklärung unterbrechen und später fortsetzen – allerdings geht das nur mit dem Computer und genau dem Browser, mit dem ich begonnen habe. Egal, ich will ohnehin heute fertig werden.

Dass das nicht funktionieren wird, erfahre ich schnell, nachdem ich ein Konto für meine Grundsteuererklärung erstellt habe. Dazu benötige ich eine gültige Mail-Adresse und muss drei Häkchen setzen. An meine Mail wird ein Link gesendet, den ich anklicken muss. Läuft alles glatt, erscheint die Meldung „Sie haben sich erfolgreich angemeldet“.

Wichtig: Der „persönliche Freischaltcode“ für die Grundsteuer kommt per Post

Kann es jetzt losgehen? Fast. Was noch fehlt, ist mein „persönlicher Freischaltcode“. Nur mit diesem kann ich die Erklärung nach Eingabe aller Daten absenden. Man kann ihn vor oder nach dem Ausfüllen des Fragebogens beantragen. Nötig sind meine Steuer-Identifikationsnummer (eine elfstellige Zahl, zu finden unter „ID Stpfl./Ehemann“) und mein Geburtsdatum. Der Code kommt allerdings per Post, das kann bis zu 14 Tage dauern. Heißt: Heute werde ich definitiv nicht fertig. Aber alle Angaben will und kann ich trotzdem machen.

Kann ich jetzt endlich loslegen? Scheint so. „Herzlich willkommen!“, steht auf meinem Monitor. Dazu kleiner gedruckt der Hinweis, was das System unter einem Grundstück versteht. Nämlich: „zusammengehörende Grundstücksflächen, wie zum Beispiel direkt nebeneinanderliegende Haus- und Gartengrundstücke“. Das ist in meinem Fall wichtig, weil unser Grundstück eigentlich zwei Grundstücke sind, genau wie oben beschrieben. Aber ich kann sie also gemeinsam bearbeiten. Eine gute Nachricht ist das nach 20 Minuten und mindestens der doppelten Anzahl Klicks.

Und jetzt geht es wirklich los. Mit dem Oberpunkt „Grundstück“. Um welche Art Grundstück handelt es sich? Mit Einfamilienhaus, mit Zweifamilienhaus, unbebautes Land, Eigentumswohnung? Dann die Adresse. Dann das Aktenzeichen des Grundstücks. Es handelt sich nicht um meine Steuernummer bei der Einkommensteuer und auch nicht um meine Steuer-ID. Sondern um eine 17-stellige Zahlenreihe, die auch im Infoschreiben des Finanzamtes zu finden ist.

Grundsteuer 2022: Bodenrichtwert kann man leicht herausfinden

Nächste Frage: Liegt Ihr Grundstück innerhalb einer Gemeinde? Die Antwort lautet in den allermeisten Fällen „Ja“. Verläuft durch Ihr Grundstück eine Bodenrichtwertgrenze? Die Antwort lautet in den allermeisten Fällen „Nein“. Jetzt endlich kommt der ominöse Bodenrichtwert ins Spiel. Auch der ist im Infoschreiben ersichtlich. Wer den Brief ins Altpapier getan hat, kann ihn über den „Grundsteuerviewer Saarland“ (https://geoportal.saarland.de/Grundsteuer) ermitteln.

Nächste Frage: Wie viele Grundstücksflächen zählen Sie in Ihrem Grundbuchauszug? 1 bis 20 stehen zur Auswahl, man geht also davon aus, dass es im Saarland auch allerhand Großgrundbesitzer gibt. In meinem Fall sind es zwei Grundstücke, für jedes muss ich nun den Namen der Gemarkung sowie die Nummer des Grundbuchblatts eingeben, Letzteres ist kein Muss. Überraschenderweise habe ich die Blattnummer aber gerade zur Hand, sie steht im Kaufvertrag. Bei den Fragen nach Flur und Flurstück greife ich wieder auf das Schreiben vom Finanzamt zurück. Und werde an den Matheunterricht in der Grundschule erinnert, denn beim Flurstück wird nach Zähler und Nenner gefragt. Eine leichte Übung. Zeit für den ersten Schluck Weizenbier, immer noch alkoholfrei. Jetzt noch die Grundstücksfläche, schon ist Teil 1 fertig und Teil 2 beginnt, „Gebäude“.

Wann wurde das Gebäude gebaut – vor oder nach 1949? Vor. Wurde das Haus kernsaniert? Nein. Dann wird es sehr Amtsdeutsch: Liegt eine Abbruchverpflichtung für das Gebäude vor? Keine Sorge, das dürfte in 99 Prozent der Fälle nicht zutreffen. Der Abbruch müsste von einer Behörde angeordnet worden sein, das wüsste man.

Grundsteuererklärung 2022: Was bei der Wohnfläche zu beachten ist

Nun zur Wohnfläche. Die steht in den Bankunterlagen. Wenn man sie nicht kennt, muss man rechnen. Dafür muss man die Größen von Schlafzimmer, Küche, Bad etc. addieren, Wintergärten zählen zur Hälfte, Balkone und Terrassen zu einem Viertel, nicht mitgerechnet werden Keller oder Garagen. Wenn man die Frage nach weiteren Wohnräumen außerhalb der Wohnung verneint, geht es dann um Garagenstellplätze.

Und, was soll ich sagen? Das war’s schon! Jetzt fehlen nur noch Angaben zum Eigentümer. Meiner Frau und mir gehören die Grundstücke je zur Hälfte, macht also zwei Eigentümer, deren Beziehungsstatus danach abgefragt wird, verheiratet oder nicht. Es folgen Vorname, Name, Geburtsdatum, das müsste machbar sein. Beim Geburtsdatum bitte an die Punkte zwischen Tag, Monat und Jahr denken (Beispiel 12.12.1988). Auch für meine Telefonnummer interessiert man sich, die lasse ich jetzt aber mal weg. Leicht nervig: Zum zweiten Mal muss ich meine Steuer-Identifikationsnummer eingeben, elf Ziffern, okay, geht schon.

Endspurt! Möchten Sie eine gesetzliche Vertretung für Eigentümer:in 1 angeben? Nein. Wie hoch ist der Anteil am Grundstück? 1/2. Möchten Sie eine empfangsbevollmächtigte Person angeben? Nein. Die gleichen Fragen gibt es danach zu Eigentümer:in 2, meiner Frau, inklusive „ID Ehefrau“.

Und dann: „Super, Sie sind fast fertig!“ Ich werde nur noch gebeten, die Angaben vor dem Versand nochmals zu überprüfen. Alles könnte noch korrigiert werden. 57 Minuten sind vergangen, das Weizenbier ist noch halb voll, ohne Notizen für diesen Artikel wäre ich locker in einer halben Stunde fertig gewesen. Wenn in den nächsten 14 Tagen der Freischaltcode kommt, logge ich mich wieder kurz in mein Konto auf der Webseite ein, tippe den Code ein – und die Sache erledigt. Fazit: Alles halb so schlimm.

Info

Für alle Menschen ohne Internetzugang gilt im Saarland bei der Grundsteuererklärung eine „Härtefallregelung“ – sie können laut Finanzministerium „ausnahmsweise ein Papierformular“ abgeben. Die Finanzämter im Saarland seien angewiesen, bei der Ausgabe der Formulare „keine unnötigen Hürden“ aufzustellen.

Grundsteuer im Saarland auf einen Blick

