Hunderttausende müssen Daten digital liefern : Grundsteuer: Wie die Erklärung im Saarland einfacher wird und für wen eine Härtefallregelung gilt

Wie viel Grundsteuer muss ich zahlen? Bevor das berechnet werden kann, brauchen die Finanzämter viele Daten. Foto: dpa/Jens Büttner

Saarbrücken Die Grundsteuerreform ist eine der größten Steuerreformen der letzten Jahre. Viele Saarländer sind verunsichert, was sie jetzt tun müssen. Das Finanzministerium verspricht Hilfe durch ein vereinfachtes Verfahren im Internet. Doch was können all jene tun, die vom Netz wenig Ahnung oder gar keinen Computer haben?