Sprachen lernen in der Grundschule Hände weg vom Französischunterricht!

Saarbrücken · Viele Grundschüler können selbst in der vierten Klasse noch nicht richtig lesen, schreiben und rechnen. Darum will der Deutsche Lehrerverband den Fremdsprachenunterricht in der Grundschule kippen und die so gewonnene Zeit nutzen, um Grundkompetenzen der Schüler zu stärken. Das Saar-Bildungsministerium hält aber am Französischunterricht fest. Zurecht.

12.06.2023, 08:00 Uhr

Soll der Französichunterricht an Grundschulen (Archivbild) im Saarland wegfallen, damit mehr Zeit für Lesen, Schreiben und Rechnen bleibt? Foto: picture-alliance/ dpa/Patrick Seeger

Von Oliver Schwambach Mitglied der Chefredaktion/Reporterchef

Studien zum Bildungsstand von Schülern kommen mittlerweile so inflationär über uns, dass auch die jüngste IGLU-Studie, welche die Kompetenzen von Grundschülern international vergleicht, mit Vorsicht zu genießen ist. Trotzdem, wenn es heißt: Rund ein Viertel der deutschen Viertklässler sei „leistungsschwach“ beim Lesen und Schreiben, kann man sich nicht einfach zurücklehnen.