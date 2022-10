Ex-Grünen-Chef Hubert Ulrich attackiert Partei-Mehrheit : „Schweinerei“, „menschenverachtend“, „widerlich“ – Heftiger Streit zum Start des Parteitags der Saar-Grünen

Merzig-Besseringen Die Grünen im Saarland sind sich weiter nicht grün. Das wurde am Sonntag bereits zum Auftakt des Landesparteitags in Besseringen deutlich. Einmal mehr im Zentrum der Konflikte: Hubert Ulrich und seine Anhänger. Einer davon wurde abgewählt.

Ulrich verteidigt Torsten Reif

Und als der am Sonntag nach 32 Minuten im Bürgerhaus von Merzig-Besseringen ans Rednerpult trat, wo sich rund 100 Delegierte zum Landesparteitag 2022 versammelt hatten, wurde es direkt deftig. Ulrich hielt eine emotionale Verteidigungsrede auf seinen langjährigen Vertrauten Torsten Reif, der als politischer Geschäftsführer der Saar-Grünen abgesetzt werden sollte. Die Begründung, die von Ex-Spitzenkandidatin Lisa Becker vorgetragen wurde: Weder im Wahlkampf noch darüber hinaus habe der politische Geschäftsführer seine Aufgaben erfüllt oder in nicht ausreichender Weise. Das Vertrauensverhältnis zu weiten Teilen des Landesvorstandes sei „zerrüttet“.

Ulrich wirft Landeschefs „komplettes Versagen“ vor

Und selbst eine am Freitag von einer Boulevardzeitung ins Rollen gebrachte „Nacktfoto-Affäre“ machte Ulrich zum Thema. Es geht dabei um das Bild eines Bikini-Hinterns, das Nonninger in einen privaten Whatsapp-Chat als Gruppenfoto gestellt haben soll, was dieser bestreitet („Missverständnis“). Zu der Gruppe wurde auch die stellvertretende Landesvorsitzende Kiymet Göktas eingeladen, die den Vorfall scharf verurteilte. „Er verstößt gegen elementare Werte unserer Partei und wurde daher an die entsprechenden Partei-Gremien weitergeleitet“, sagte Göktas der „Bild“-Zeitung.