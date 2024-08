Die Landesvorsitzenden der Saar-Grünen im Gespräch „Wir sind manchmal zu viel Welterklärer und Besserwisser“

Frau Dillschneider, Herr Morbe, die Grünen sind 1980 unter anderem aus der Friedensbewegung entstanden, die gegen die Stationierung von US-Atomraketen in Deutschland protestierte. Nun sollen wieder US-Raketen in Deutschland stationiert werden. Die grüne Außenministerin Annalena Baerbock befürwortet das. Gleichzeitig sprechen sich Grüne aktiv für die Lieferung schwerer Waffen an die angegriffene Ukraine aus. Wie diskutieren die saarländischen Grünen über Krieg und Frieden? Sind die Grünen noch eine Friedenspartei?