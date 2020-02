Oberstaatsanwalt zieht Fazit : Großteil der Verfahren im LSVS-Skandal ist abgeschlossen

Saarbrücken Aufgrund der Ermittlungen wurden Geldstrafen, Geldauflagen und Bußgelder in Höhe von insgesamt 706 000 Euro verhängt. Fall um Tischtennis-Profi ungeklärt.

Gibt es auf Führungsebene keine Grundsätze für regelgerechtes und ethisch korrektes Verhalten und stinkt der Fisch vom Kopf her, wird ein gesamtes Unternehmen infiziert. So lautete eines der Zwischenfazite, die der ermittelnde Oberstaatsanwalt Eckhard Uthe am Mittwochmorgen in dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss über den Landessportverband für das Saarland (LSVS) zog. Der Ausschuss zum „System der Sportförderung im Saarland“ hatte den Oberstaatsanwalt für eine strafrechtliche Bilanz zu dem Finanzskandal beim Landessportverband als Zeugen in den Landtag geladen. Nach seiner Aussage wurden aufgrund der Ermittlungen im LSVS-Skandal insgesamt 706 000 Euro an Geldstrafen, Geldauflagen und Bußgeldern verhängt.