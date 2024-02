Genaue Fahrtstrecke geheim Großer Militärkonvoi des Jägerbataillons 291 fährt durchs Saarland

Ein großer Militärverband der Deutsch-Französischen Brigade fährt am Montag, 19. Februar, durch das Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Das teilt das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr mit. „Die Fahrt des Jägerbataillons 291 aus Illkirch-Graffenstaden in Frankreich findet im Rahmen einer anschließenden Bataillonsübung statt“, hieß es. Der Abfahrtsort des Konvois sei der Heimatstandort in Frankreich, Zielort der Truppenübungsplatz Baumholder in Rheinland-Pfalz.