Was tun, wenn die Portion im Restaurant zu groß war? : „Reste mitzunehmen ist Wertschätzung guten Essens“

Was tun, wenn die Portion im Restaurant zu groß war?

Saarbrücken Verbraucherzentrale kritisiert, dass nur wenige Restaurants auf diese Möglichkeit hinweisen. Notfalls müsse die Politik das verbindlich vorschreiben.

In einem bundesweiten Marktcheck haben die Verbraucherzentralen im Sommer 2022 geprüft, ob Restaurants Gästen Hauptgerichte in unterschiedlichen Portionsgrößen anbieten und sie in der Speisekarte darauf hinweisen, dass Gäste übriggebliebene Speisen mit nach Hause nehmen können. Dazu untersuchten die Organisationen bundesweit 153 Online-Speisekarten und Internetseiten von Restaurants – darunter große, überregionale Gastronomieketten und kleine, inhabergeführte Gaststätten.