Klimademo in Saarbrücken : 10 000 Saarländer demonstrieren fürs Klima

Saarbrücken Am „Fridays for Future“-Protestzug durch Saarbrücken nehmen wesentlich mehr Menschen teil, als die Organisatoren erwartet hatten.

Den Kampf um mehr Umweltschutz führen Schüler seit Monaten. Immer wieder freitags. In der ganzen Welt und auch im Saarland. Der 15-jährige Julian Kahlen, der in Völklingen zur Schule geht, war öfter dabei. Diesmal sind aber auch seine Eltern irgendwo in der Menschenmenge. „Heute sind aber so viele Leute da, das ist unglaublich. Das sollte für die Politik ein ernstes Zeichen sein“, sagt er. Auch seine Mitschülerin Lili Szabowski, 16, ist der Meinung, dass die Massen an Teilnehmern deutschlandweit nicht ignoriert werden können: „In einer Demokratie müsste dies der Fall sein, man muss uns ernst nehmen.“ Worum es den Demonstranten geht, steht auf den Plakaten, die sie in die Luft halten, und wird am Kopf des Protestzugs über Mikrofon verkündet. Für die passende Lautstärke sorgen große Lautsprecher, die auf einem Anhänger vorne von Freiwilligen gezogen werden. Die Klimademo soll kein CO 2 produzieren, alles andere wäre ja kontraproduktiv.