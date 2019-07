Mitgliederschwund : Immer mehr Saarländer treten aus der Kirche aus

Saarbrücken Der Negativtrend hält an: 2018 haben die katholische und die evangelische Kirche weiter Mitglieder verloren – auch im Saarland.

Rund 4900 Saarländer kehrten der katholischen Kirche den Rücken. Im Bistum Trier, zu dem im Saarland die meisten Katholiken zählen, traten 10 100 Menschen aus, deutlich mehr als 2017 mit rund 8000. „Es schmerzt sehr, dass so viele die Erfahrung machen, dass Kirche sie in ihren konkreten Lebensumständen nicht mehr anspricht“, sagte der Trierer Generalvikar Ulrich Graf von Plettenberg. Haltungen, Arbeitsweisen und Strukturen müssten verändert werden. Als Grund für die bundesweit gestiegene Zahl der Austritte (216 000, plus 29 Prozent) nannte die Bischofskonferenz die Missbrauchsstudie von 2018. Von einem Vertrauensverlust sprach auch das Bistum Speyer, zu dem der Saarpfalz-Kreis gehört. Hier gab es 5250 Austritte (2017: 4200).