Staugefahr am Verkehrskreisel in St. Arnual : Wichtiger Knotenpunkt über Stadtautobahn nun Großbaustelle – Hier wichtige Umleitungstipps

Umleitungshinweise auf der Saarbrücker Stadtautobahn: Der Verkehrskreisel St. Arnual ist für Monate eine Großbaustelle. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Längst nicht nur Saarbrücker sind davon betroffen: Wer über die A620 in die Landeshauptstadt kommt, bekommt es seit diesem Montag (6. September) zu spüren. Denn an einer wichtigen Verkehrsader wird gebaut. Da droht Stau rund um den Verkehrskreisel in St. Arnual und auf den Ausweichrouten.

Baustellenbaken sind aufgestellt, Umleitungshinweise platziert, viele der üblichen Zufahrten gesperrt: Am Wochenende haben Arbeiter die Großbaustelle Verkehrskreisel St. Arnual nahe der Saarbrücker Ostspange vorbereitet. Das bedeutet: Autofahrer müssen sich sowohl auf der Stadtautobahn als auch auf den Ausweichrouten auf Staus einstellen. Besonders zu den Stoßzeiten im Berufsverkehr am Morgen und am Nachmittag/Abend. Denn regulär passieren das Nadelöhr bis zu 40 000 Fahrzeuge, schätzen Experten. Die müssen jetzt Umwege durch die Stadt und die angrenzenden Gebiete nehmen.

Und das zieht sich eine geraume Zeit hin, wie es ein Sprecher des Auftraggebers Autobahn GmbH mitteilt: Spielt das Wetter mit, soll alles Anfang November fertig sein. Bis dahin aber müssen sich Verkehrsteilnehmer auf diverse Umleitungen einstellen. Denn Abfahrten an der neuralgischen Stelle sind gesperrt. Der Grund dafür: Beim Spurwechsel innerhalb des Kreisels sei es wegen unübersichtlicher Streckenführung immer wieder zu Unfällen gekommen. Jetzt sollen diese Wege optimiert werden und zusätzlich Ampeln den Verkehr regeln. Dafür sind zwei Bauabschnitte vorgesehen. Der Bauherr veranschlagt 2,3 Millionen Euro.

Bis der Kreisel wieder aus allen Richtungen zu befahren ist, sind Umleitungen ausgeschildert. Sie führen unter anderem über die Bismarckbrücke sowie über die Stadtteile Bübingen, Fechingen und Brebacher Landstraße. Sowohl Autofahrer aus Richtung Homburg, St. Ingbert als auch aus Saarlouis und Völklingen sind von den Einschränkungen betroffen. Die elektronischen Tafeln über der A 620 sollen die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die entsprechenden Abfahrten hinweisen. Dennoch rät die Bauleitung, mehr Zeit für die Wege einzuplanen.

Was Autofahrer seit Montag beachten sollten