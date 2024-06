Deutscher Naturschutztag Größter Fachkongress für Naturschutz im September im Saarland

Der größte deutsche Naturschutzkongress, der „Deutsche Naturschutztag“ findet in diesem Jahr im Saarland statt. Das hat am Dienstag das saarländische Umweltministerium mitgeteilt. Die Tagung für Fachleute, Vereine und Verbände aus dem Naturschutz, wird vom 24. bis 28. September hauptsächlich auf dem Campus der Saar-Uni in Saarbrücken stattfinden. Veranstalter der Tagung sind der Bundesverband Beruflicher Naturschutz, das Bundesamt für Naturschutz, der Deutsche Naturschutzring sowie in diesem Jahr das saarländische Umweltministerium.