Zwei Wochen, 210 Flugzeuge Größte Nato-Luftübung aller Zeiten über der Region – was auf die Bürger zukommt

Am Himmel über der Region wird’s demnächst wohl noch ein wenig lauter und enger werden: Mitte Juni startet über Deutschland die „bis dato größte Luftoperationsübung seit Bestehen der Nato“. Das schreibt die Bundeswehr über das Manöver Air Defender 2023. An der am 12. Juni beginnenden zweiwöchigen Übung nehmen 10.000 Soldaten aus 18 Nationen mit 210 Flugzeugen teil.