Regionaler Leitartikel Größere Lücken bei der Zahnarzt-Versorgung im Saarland

Die meisten Einzelpraxen finden keinen Nachfolger mehr. Junge Zahnärzte scheuen das Risiko, eine Praxis zu übernehmen oder neu zu gründen, was im Schnitt zwischen 300 000 und 600 000 Euro kostet. Stattdessen arbeiten viele junge Zahnärzte lieber als Angestellte und oft noch mit reduzierter Stundenzahl. Eine Erhebung der gemeinnützigen Stiftung Gesundheit, die Transparenz ins Gesundheitswesen bringen will, zeigt, dass Anfang des Jahres die wirtschaftliche Stimmung der niedergelassenen Ärzte den tiefsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2006 erreicht hat. Am meisten hat sie sich bei den Zahnärzten verschlechtert. Ein Beispiel für den Unmut liefert die Vergütung einer Parodontitis-Behandlung. Für diese chronische Entzündung des Zahnhalteapparates haben die gesetzlichen Krankenkassen nach ewigen Diskussionen erst im Juli 2021 zusätzlich zu den Kosten für Früherkennung und Therapie auch die Kosten für die meist langwierige Nachbehandlung übernommen. Doch schon im Oktober 2022 wurden im Finanzstabilisierungsgesetz, durch das die hohen Defizite der gesetzlichen Krankenkassen eingedämmt werden sollen, die Zahnarzthonorare gedeckelt, sodass die Parodontitis-Behandlung oft nicht mehr voll bezahlt wird. Man kann der Meinung sein, die Zahnärzte jammern auf hohem Niveau. Doch die Vorgaben der Politik halten tatsächlich viele junge Zahnärzte davon ab, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Auch der Nachwuchsmangel macht vor den Zahnarztpraxen nicht halt. Im Saarland liegt der zahnärztliche Versorgungsgrad im Durchschnitt nur noch bei 85 Prozent. Eine Besserung ist nicht in Sicht.