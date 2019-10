So werden Sie Ihre Erkältung in 24 Stunden los

Nachts unter zehn Grad und morgens ist es dunkel - der Herbst ist da und somit machen sich auch wieder Erkältungs- und Grippeviren breit. Wir erklären das 24 Stunden Genesungsprogramm von Erkältungsforscher Ron Eccles.

Die richtige Ernährung kann dem angeschlagenen Immunsystem helfen, denn durch den Infekt braucht Ihr Körper mehr Nährstoffe. Vor allem Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiß unterstützen den Körper jetzt. Weg also mit labbrigem Toast und Marmelade. Wärmen Sie den Magen mit einem Porridge mit Nüssen. Tanken Sie mit einem Glas frischem Orangensaft Vitaminpower. In Beeren, Weintrauben und Äpfeln stecken jede Menge Antioxidantien, die die Immunabwehr stärken. B-Vitamine helfen bei der Vermehrung von Immunzellen. Vitamin C und E schützt diese und helfen, Eindringlinge im Körper in Schach zu halten.