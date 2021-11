Gastro Kolumne : Das Kouzina ist wieder da

Saarlouis Im Corona-Lockdown waren sie untergetaucht, jetzt sind sie wieder da. Die Brüder Dino und Babi Mesiakaris sind mit ihrem Saarlouiser Restaurant Kouzina in die Sonnenstraße umgezogen. Dort wollen sie jetzt Gas geben.

Für dieses Restaurant waren wir von Anfang an Feuer und Flamme. Das Kouzina in den Kasematten in Saarlouis begeisterte uns vor knapp zehn Jahren erstmals mit seinen Mezedes, kleinen Gerichten ähnlich wie Tapas, aber aus der griechischen Küche. Mezedes sind in Griechenland ursprünglich als Geste der Gastfreundschaft zu verstehen, es gibt sie zur Begrüßung zum Ouzo oder zu einem Glas Wein. Die Brüder Konstantinos und Charalampos Mesiakaris, Dino und Babi genannt, eroberten damit ihre Gäste im Sturm, das Kouzina war meistens rappelvoll, wurde um eine Cocktail-Bar erweitert, später gesellte sich unweit davon ein Café dazu.