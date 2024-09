Keine Staus am Vormittag Grenzkontrollen bundesweit gestartet – SPD-Politiker aus der Grenzregion üben scharfe Kritik

Anderen Vertretern seiner Partei sehen indessen in den Grenzkontrollen eine Gefahr für den Schengen-Raum. Für die Saar-Lor-Lux-Internationale (SLLI), eine Vereinigung der sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien in der Großregion, handelt sich dabei um eine „besorgniserregende Entwicklung“. „Feste Grenzkontrollen an unseren Grenzen sind unverhältnismäßig“, finden die SLLI-Mitglieder. Sie appellieren dazu, „die gemeinsame Errungenschaft von Schengen nicht in Frage zu stellen“ und äußern auch Zweifel über die Wirksamkeit der Maßnahmen. Es gäbe keine präzisen Erkenntnisse über illegale Einwanderer-Routen, die in der Großregion nach Deutschland führen.