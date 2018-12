An Heiligabend, Montag, 24. Dezember, um 17 Uhr beginnt ein feierlicher Weihnachtsgottesdienst mit dem Motto „Er weidet seine Herde“. Dazu gibt es weihnachtliche Pastoralmusik für Sopran und Orgel von Manuela Simmler (Sopran) und Bernhard Leonardy (Orgel). Ebenfalls Heiligabend ist eine Mitternachtsmette unter dem Motto „Zu Bethlehem geboren”. Sie wird mitgestaltet vom Vokalensemble ’83. Am ersten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember, um 10 Uhr beginnt ein Hochamt mit der Pastoralmesse in A-Dur von Conradin Kreutzer (1780 - 1849) für Soli, Chor und Orchester mit dem Chor der Basilika, Eva Leonardy, Manuela Simmler, Roland Barthruff und Heinz Recktenwald unter der Leitung von Basilikakantor Bernhard Leonardy.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember, um 17 Uhr beginnt eine Feier mit dem Titel „Weihnachten in Australien“. Dabei singt Valda Wilson (Sopran) begleitet von Bernhard Leonardy an der Orgel die schönsten Weihnachtslieder aus ihrem Heimatland.

An Silvester, Montag, 31. Dezember, beginnt um 18.30 Uhr der Jahresschlussgottesdienst mit festlicher Musik für Orgel und Trompete – mit Joël Schwartz (Trompete) und Bernhard Leonardy (Orgel). Ebenfalls an Silvester, Montag, 31. Dezember, beginnt um 21 Uhr das „musikalische Silvesterfeuerwerk“. Dazu läuft der Charly-Chaplin- Stummfilm „Goldrush“ von 1925 mit Live-Musik von Johannes Müller (Saxophon), Oliver Strauch (Schlagzeug) und Bernhard Leonardy (Orgel).

Karten für die Konzerte am 26. und 31. Dezember gibt es im Vorverkauf im Pfarrbüro der Basilika St. Johann Saarbrücken, Gerberstraße 31, Telefonnummer (0681) 3 29 64 oder (0177) 3 49 88 72.