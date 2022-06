Neues Forschungszentrum geplant : Google investiert in neues Institut für Computerforschung in Saarbrücken

Saarbrücken Ein neues Forschungszentrum in Saarbrücken soll die Kommunikation von Menschen und Computern verbessern. Es wird von der Max-Planck-Gesellschaft und dem Google-Konzern finanziert.

Das Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken und der Google-Konzern gründen ein gemeinsames Forschungszentrum. Am „Saarbrücken Research Center for Visual Computing, Interaction and Artificial Intelligence (VIA)“ sollen sich acht Wissenschaftler mit Grundlagenforschung zu Computergrafik, Computer Vision und Mensch-Maschine-Interaktion befassen. Auch die Themen Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen spielen eine Rolle. Die Leitung liegt in den Händen von Professor Christian Theobalt, er ist wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik. Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt, heißt es in einer Mitteilung der Max-Planck-Gesellschaft.