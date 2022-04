Google-Auswertung beweist : Im Saarland wohnen die größte Hundefreunde Deutschlands

Saarbrücken Am 11. April ist der Welttag des Haustieres. Zu diesem Anlass hat die SZ mithilfe von Online-Suchanfragen herausgefunden, welche Haustiere bei den Saarländern besonders beliebt sind. Die Ergebnisse überraschen.

Eine Auswertung des Online-Portals „Vergleich.org“ zeigt, dass „Hund kaufen“ mit 105 790 Online-Suchanfragen deutschlandweit auf Platz 1 landet. Mit 81 720 Online-Suchanfragen für „Katze“ belegen die Stubentiger in Deutschland Platz 2. Und das, obwohl sie im Jahr 2020 mit 15,7 Millionen Exemplaren, die meist verkauften Haustiere in Deutschland waren. Hunde kamen lediglich auf 10,7 Millionen. Auf Platz drei landet der Papagei (58 000 Suchanfragen), danach folgt der Wellensittich (38 520) und dann das Meerschweinchen (38 050).

Die größten Hundefreunde Deutschlands kommen aus dem Saarland

Saarland: Keine Google-Suche nach Meerschweinchen, Papageien und Wellensittichen

Kurioserweise gab es im Saarland in den vergangenen drei Monaten keinerlei Suchanfragen zum Kauf von Meerschweinchen, Papageien und Wellensittichen. Dieses Phänomen ist sonst nur in Bremen zu beobachten. Die größten Meerschweinchen-Fans leben demnach in Thüringen, die größte Wellensittich-Liebhaber in Schleswig-Holstein und Papageien-Freunde in Sachsen-Anhalt.