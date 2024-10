2,4 Millionen Euro wert Goldmünze „Big Phil“ in Saarbrücken zu sehen – nur 15 Exemplare weltweit

Was für ein Goldjunge: Er ist in etwa so groß wie ein Vinyl-Album, wiegt 31 Kilo – und ist 2,4 Millionen Euro wert. (Plus minus 50 000 Euro, wegen des schwankenden Goldkurses.) „Big Phil“ heißt die Sondermünze, die man sich an diesem Mittwoch, 9. Oktober, in Saarbrücken anschauen kann. Das Goldstück gehört der Firma „pro aurum“ mit Hauptsitz in München, die in Saarbrücken eine neue Geschäftsstelle hat. Der Edelmetallhändler ist bei der SaarLB eingezogen, und darauf soll „Big Phil“ nun medial aufmerksam machen.