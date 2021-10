Wetter-Vorschau : Nach traumhaftem Goldener-Oktober-Tag – was das Saarland diese Woche erwartet (mit Bildergalerie)

Nach traumhaftem Goldener-Oktober-Tag – was das Saarland diese Woche erwartet (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Spaziergänge im Sonnenschein, buntes Herbstlaub, blauer Himmel: So hat sich der Herbst am Wochenende gezeigt. Doch wie geht es diese Woche weiter?

Viele, denen es möglich war, den Sonntag im Freien zu genießen, haben das auch genutzt. Bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein waren überall im Saarland Menschen unterwegs, genossen den goldenen Oktober. Ob in der Stadt oder in der Natur. Aber wie zeigt sich das Wetter in den kommenden Tagen?