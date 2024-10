Sommertage mit bis zu 25 Grad Goldener Oktober – Sommer kehrt ins Saarland zurück

Doch damit nicht genug: Die Temperaturen steigen weiter und übertreffen vielerorts die 20 Grad. Damit verschwindet am Tag Nebel, der sich in der Nacht und am frühen Morgen breitmacht. Am Montag gehen Wetter.com-Spezialisten davon aus, dass mit bis zu 25 Grad ein Sommertag erreicht werden kann. Am Dienstag setze sich diese Gesamtlage fort – wenn auch ein bis zwei Grad darunter. Freundliches Herbstwetter bleibt dem Saarland also erhalten.