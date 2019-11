Glücksatlas 2019 : Saarländer überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Leben

Die Menschen in Deutschland sind wieder glücklicher mit ihrem Leben - das ergibt eine aktuelle Studie. Saarland und Rheinland-Pfalz rangieren in der Studie auf mittleren Plätzen.

Für den Glücksatlas-Report werden Daten einer großen Langzeitstudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sowie Erhebungen mit mehreren tausend Befragten ausgewertet. Auf einer Skala zwischen null und zehn bewerten die Befragten hierbei ihre allgemeine Zufriedenheit sowie Glück in verschiedenen Kategorien.

In der Kategorie Lebenszufriedenheit landen Pfälzer und Saarländer mit 7,2 Punkten auf dem achten Rang im bundesweiten Vergleich. Im Vorjahr hatte sich der gleiche Wert ergeben. Damit liegt die Region allerdings über dem bundesweiten Durchschnitt.

Auch in den Kategorien Wohnung und Freizeit (7,6), Arbeit (7,1), Gesundheit (6,7) und Haushaltseinkommen (6,9) liegt die Region über dem deutschlandweiten Schnitt. Die Studie hält außerdem fest, dass das verfügbare Einkommen in der Region stark gewachsen sei. Entgegen dem Bundestrend habe außerdem die Armutsgefährdungsquote abgenommen. Diese liegt allerdings immer noch über dem Bundesdurchschnitt.

Insgesamt sind die Deutschen laut der Untersuchung wieder zufriedener mit ihrem Leben. Nach zwei Jahren mit leicht sinkenden Werten sei 2019 ein „Glückssprung“ auf ein neues Allzeithoch gemessen worden, heißt es im Glücksatlas. In der neunten Ausgabe, die am Dienstag in Berlin vorgestellt worden war, bewerten die Deutschen ihre Zufriedenheit mit 7,14 Punkten im Vergleich zu 7,05 im Vorjahr.